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Çağlayan'da Dedikodu Yapan Çaycılar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

Çağlayan'da Dedikodu Yapan Çaycılar Arasında Kavga Çıktı

Son Güncelleme: 06.11.2023 09:58

Çağlayan'da birbirlerinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen iki çaycı sokak ortasında birbirine girdi. Çaycılardan biri diğerini kovalayıp varil fırlatırken, diğeri de kendini çekpasla savundu. Yaşananlar kameralara yansırken, vatandaşların araya girip ayırdığı çaycılar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İstanbul Çağlayan'da birbirlerinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen iki çaycı sokak ortasında birbirine girdi. Çaycılardan biri diğerini kovalayıp varil fırlatırken, diğeri de kendini çekpasla savundu. Yaşananlar kameralara yansırken, vatandaşların araya girip ayırdığı çaycılar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

DEDİKODU KAVGASI

Kağıthane Çağlayan'da önceki ay meydana gelen olayda birbirine yakın iki kıraathanede çalışan iki çaycı, iddiaya göre birbirleri hakkında dedikodu çıkarttı. Bu sebeple aralarında husumet oluşan iki çaycı, sokakta denk gelince tartışmaya başladı. Tartışma esnasında birbirlerine küfür eden iki çaycı arasında kavga çıktı. Birbirine giren çaycılardan biri eline geçirdiği varille diğer çaycıyı kovaladı. Varili diğerinin kafasına fırlatan çaycı, yerden alıp bir daha attı. Diğer çaycı ise kendini çekpasla savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girip güçlükle ayırdığı çaycıların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı."Varili 2-3 defa attı çok güldük ve şaşırdık"Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Bizde burada esnafız. İki çaycı vardı, birbirlerinin dedikodusunu yapmışlar. Bu sebepten dolayı onları birbirlerine varil atarken gördük. Diğeri kendini korumaya çalıştı. Bizde çıktık baktık rahatsız da olduk. Sonrasında kameralardan da izledik. Ortalık çok kötü karıştı, burada aileler de vardı. Gündüz vakti olduğu için oradan geçemedik. Varili 2-3 defa attı çok güldük ve şaşırdık. Birbirlerinden şikayetçi olmamışlar" dedi.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Çağlayan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çağlayan'da Dedikodu Yapan Çaycılar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağlayan'da Dedikodu Yapan Çaycılar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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