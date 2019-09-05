Çağlayan'da kartal tavuğu telef etti

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde etrafı tel örgülerle çevrili kümese üstten giren kaya kartalı bir tavuğu telef etti.



Çağlayan'da Murat Genç'e ait 20 tavuktan biri kartal tarafından telef edildi. Murat Genç, "Etrafı tel örgülerle çevrili kümesimden ses gelmesi üzerine tilkinin tavuklara saldırdığını sandım. Hemen koştum kümese doğru. Baktım kümesin üstünden giren kaya kartalı tavuğu kaldırmış götürüyor. Islık çaldım, taş attım tavuğu bırakıp kaçtı. Ama tavuk bu sürede telef olmuş" dedi.



Genç, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek önlem için tel örgülerin üzerini fileyle kapatacağını söyledi. - ERZİNCAN