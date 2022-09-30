Çağlayan'da suçüstü yakalanan klima hırsızı polisin burnunu kırdı! - Son Dakika
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Çağlayan'da suçüstü yakalanan klima hırsızı polisin burnunu kırdı!

30.09.2022 11:26

İstanbul Çağlayan'da yaşanan olayda bir bina girişindeki klimanın parçalarını çaldığı esnada suçüstü yakalanan hırsız, polisin yumrukla burnunu kırınca elleri ters kelepçeli şekilde gözaltına alındı. Hırsız yalnız kalınca odanın kapısını tekmeler atarak yıkıp kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, yaşananlar karşısında sakinliğini koruyarak, hırsızı başka bir odaya taşıdı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz yıl yaşanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Bir hırsız, ilk olarak Doğan T.'nin evine çatıdan girerek evde bulunan değerli eşyalarla birlikte kardeşi Yağmur T.'nin kredi kartlarını çalıp kaçtı. Mağdur adamın şikayetçi olmasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, hırsızın emniyette çok sayıda kaydı bulunan Aydın S. olduğunu tespit etti.

1 HAFTA SONRA KLİMA ÇALMAYA ÇALIŞTI

Kağıthane polisi, kimlik bilgilerine ulaştığı hırsız Aydın S.'nin ikameti ve gidebileceği yerler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olaydan 1 hafta sonra saat 07.00 sıralarında hırsız Aydın S., bir bina girişindeki klimanın parçalarını çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dikkati sayesinde hırsız Aydın S.'yi suçüstü yakaladı.

KARAKOLDA TAŞKINLIK YAPTI

Şahıs gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuru A.S.E.'ye yumruk atıp burnunu kırdı. Polis ekiplerine direnen şahıs, ters kelepçelendikten sonra Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis ekipleri elleri kelepçeli olan hırsız Aydın S.'yi, işlemlerinin yapılması için içeride bulunan bir odaya alarak beklemeye aldı. Hırsız yalnız kalınca odanın kapısını tekmeler atarak yıkıp kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, yaşananlar karşısında sakinliğini koruyarak, hırsızı başka bir odaya aldı.

Suçüstü yakalanan hırsız polisin burnunu kırdı

BİRÇOK SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyette, "kamu kurumundan hırsızlık", "görevli memuru yaralama", "polise mukavemet", "kamu malına zarar vermek" ve "evden hırsızlık" suçlarından adli işlem yapılan Aydın S. ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Aydın S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, Çağlayan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çağlayan'da suçüstü yakalanan klima hırsızı polisin burnunu kırdı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağlayan'da suçüstü yakalanan klima hırsızı polisin burnunu kırdı! - Son Dakika
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