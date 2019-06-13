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Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı

7 saat önce

Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı Eşinden şikayetçi olan adam polis merkezine götürüldüİSTANBUL - Çağlayan'da yaşlı bir adam psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşiyle evinde kavga etti.

Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı
Eşinden şikayetçi olan adam polis merkezine götürüldü
İSTANBUL - Çağlayan'da yaşlı bir adam psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşiyle evinde kavga etti. Çift birbirlerinin kafalarına ev eşyası atarak yaralarken, olay yerine gelen polis ekipleri eşinden şikayetçi olan yaşlı adamı polis merkezine götürdü.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Hürriyet Mahallesi Cami Altı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Melahat G'nin psikolojik sorunları nedeniyle İsmail G. eşiyle bir süredir tartışıyordu. Tartışmaların büyümesi üzerine çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Melahat G., eşinin başına ev eşyası fırlattı. İsmail G'nin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine çift birbirlerini yaraladı.
Kafasına eşya atan eşinden şikayetçi oldu
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı çifte müdahale etti. Ardından polis ekipleri çiftin ifadesini aldı. İsmail G'nin şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Çağlayan Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:37 Kaynak: İHA
kavga, Polis, Çağlayan, 3. Sayfa
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