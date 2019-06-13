Çağlayan
'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı
Eşinden şikayetçi olan adam polis merkezine götürüldü
İSTANBUL - Çağlayan'da yaşlı bir adam psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşiyle evinde kavga
etti. Çift birbirlerinin kafalarına ev eşyası atarak yaralarken, olay yerine gelen polis ekipleri eşinden şikayetçi olan yaşlı adamı polis merkezine götürdü.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane
Çağlayan Hürriyet Mahallesi
Cami Altı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Melahat G'nin psikolojik sorunları nedeniyle İsmail G. eşiyle bir süredir tartışıyordu. Tartışmaların büyümesi üzerine çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Melahat G., eşinin başına ev eşyası fırlattı. İsmail G'nin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine çift birbirlerini yaraladı.
Kafasına eşya atan eşinden şikayetçi oldu
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı çifte müdahale etti. Ardından polis ekipleri çiftin ifadesini aldı. İsmail G'nin şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Çağlayan Polis
Merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.