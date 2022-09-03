SEMRA GÜZEL SEGBİS'LE ANKARA'YA BAĞLANIP İFADE VERECEK

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Semra Güzel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek.
Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün yakalanmıştı. İstanbul emniyetinde ifade işlemleri tamamlanan Güzel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güzel, burada SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek. Güzel'in Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.
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