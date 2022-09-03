Adıyaman 'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK 'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün yakalanmıştı. İstanbul emniyetinde ifade işlemleri tamamlanan Güzel, Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güzel, burada SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek. Güzel'in Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Semra Güzel, Çağlayan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SEMRA GÜZEL SEGBİS'LE ANKARA'YA BAĞLANIP İFADE VERECEK - Son Dakika

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