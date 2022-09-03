SEMRA GÜZEL SEGBİS'LE ANKARA'YA BAĞLANIP İFADE VERECEK - Son Dakika
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SEMRA GÜZEL SEGBİS'LE ANKARA'YA BAĞLANIP İFADE VERECEK

03.09.2022 14:39
SEMRA GÜZEL SEGBİS'LE ANKARA'YA BAĞLANIP İFADE VERECEK

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Semra Güzel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek.

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Semra Güzel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek.

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün yakalanmıştı. İstanbul emniyetinde ifade işlemleri tamamlanan Güzel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güzel, burada SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek. Güzel'in Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.


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HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Semra Güzel, Çağlayan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEMRA GÜZEL SEGBİS'LE ANKARA'YA BAĞLANIP İFADE VERECEK - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEMRA GÜZEL SEGBİS'LE ANKARA'YA BAĞLANIP İFADE VERECEK - Son Dakika
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