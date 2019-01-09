Son Dakika Haberleri: Çağlayan'dan 10 Ocak Mesajı

Çağlayan'dan 10 Ocak Mesajı

2 saat önce

Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, yayınladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajda, gazetecilerin daha hür bir ortamda mesleklerini icra etmeleri dileğinde bulundu.

Çağlayan'dan 10 Ocak Mesajı, System.String[]
Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, yayınladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajda, gazetecilerin daha hür bir ortamda mesleklerini icra etmeleri dileğinde bulundu.

Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü ile ilgili mesaj yayınladı. Çağlayan mesajında, basının halkla yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, bundan dolayı 10 Ocak'ın basın çalışanları için önemli bir gün olduğunu belirtti. Basın kuruluşlarının ülkemizde siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde çok önemli misyonlar üstlendiğini aktaran Çağlayan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. İlimizde görev yapan gazetecilerimizin bu görevi başarıyla sürdüklerine olan inancım tamdır. Tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşlarımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren çalışan gazetecilerimizin ekonomik sorunların yaşanmadığı daha hür bir ortamda hizmet etmelerini diliyor, basınımızın değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:35:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağlayan'dan 10 Ocak Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]