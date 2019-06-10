Çağlayan Fırnız ve Suçatı Köylüleri İstanbul'da Piknikte Bayramlaştı

İstanbul da yaşayan Kahramanmaraş ili Oniki Şubat ilçesi Çağlayan, Fırnız, Yaylacık ve Suçatı Köylüleri "Çağlayan Fırnız Köyü Derneği" tarafından 11 yıldır geleneksel olarak kutladıkları Bayramlaşma ve Piknik şöleninde buluştu.

Kahramanmaraş Çağlayan Fırnız Köyü Dernek başkanı Kenan ARAS ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul Belgrad Ormanlarında yer alan Fatih Çeşmesi Tabiat Parkında düzenledikleri Bayramlaşma ve Piknik şöleninde "Geniş Halka" içerisinde yaşlılarının ellerini öpme ve tokalaşarak bayramlaşırken uzun halka oluşturdu.

Sunuculuğunu genel sekreter Niyazi Purtaş'ın üstlendiği Çağlayan Fırnız Köyü Derneği bayramlaşma ve piknik şöleninde Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş yöresinin yanık sesli Türk Halk Müziği sanatçısı Havanur Karabulut sahne aldı. Sazı ve sözüyle Bülent İlgün ve Vedat Güler'in eşlik ettiği sanatçı Havanur Karabulut iki saati aşkın sahne de kaldı.

" Mahalli halk ozanları Hıdır Purtaş ve Cemal Yasavur memleket havalarıyla duygusal anlar yaşattı. "

Piknikte çocuklar ve yetişkinlere özel eğlenceli aktiviteler de yapıldı.

" Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın telgrafları okundu "...

" Andırın Dernek Başkanı Hamdi Çam, Elbistan Körücek Dernek Başkanı Battal Kara, Elbistan Köşk Derneği adına İbrahim Kartal, Yaylacık Derneği adına Veli Er ve 46TV Genel Koordinatörü Eyüp Kadir Kılcı da katılım sağladı. "

Bayramlaşma ve Piknik şöleninde Kahramanmaraş yöresi halk oyunları, halayları ile pikniğe katılanlar bütün bir yılın stres ve yorgunluğunu atarken birbirileriyle bayramlaştı, hasret giderdi.