Son Dakika Haberleri: Çağlayan Fırnız ve Suçatı Köylüleri İstanbul'da Piknikte Bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Çağlayan Fırnız ve Suçatı Köylüleri İstanbul'da Piknikte Bayramlaştı

8 saat önce

Fırnız Mesire alanıyla bölge illerinde dahi tanınan Çağlayan, Fırnız, Yaylacık ve Suçatı Köylüleri İstanbul'da "Çağlayan Fırnız Köyü Derneği" tarafından her yıl Ramazan Bayramında piknikte bayramlaşıyor.

Çağlayan Fırnız ve Suçatı Köylüleri İstanbul'da Piknikte Bayramlaştı, System.String[]

İstanbul da yaşayan Kahramanmaraş ili Oniki Şubat ilçesi Çağlayan, Fırnız, Yaylacık ve Suçatı Köylüleri "Çağlayan Fırnız Köyü Derneği" tarafından 11 yıldır geleneksel olarak kutladıkları Bayramlaşma ve Piknik şöleninde buluştu.

Kahramanmaraş Çağlayan Fırnız Köyü Dernek başkanı Kenan ARAS ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul Belgrad Ormanlarında yer alan Fatih Çeşmesi Tabiat Parkında düzenledikleri Bayramlaşma ve Piknik şöleninde "Geniş Halka" içerisinde yaşlılarının ellerini öpme ve tokalaşarak bayramlaşırken uzun halka oluşturdu.

Sunuculuğunu genel sekreter Niyazi Purtaş'ın üstlendiği Çağlayan Fırnız Köyü Derneği bayramlaşma ve piknik şöleninde Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş yöresinin yanık sesli Türk Halk Müziği sanatçısı Havanur Karabulut sahne aldı. Sazı ve sözüyle Bülent İlgün ve Vedat Güler'in eşlik ettiği sanatçı Havanur Karabulut iki saati aşkın sahne de kaldı.

" Mahalli halk ozanları Hıdır Purtaş ve Cemal Yasavur memleket havalarıyla duygusal anlar yaşattı. "

Piknikte çocuklar ve yetişkinlere özel eğlenceli aktiviteler de yapıldı.

" Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın telgrafları okundu "...

" Andırın Dernek Başkanı Hamdi Çam, Elbistan Körücek Dernek Başkanı Battal Kara, Elbistan Köşk Derneği adına İbrahim Kartal, Yaylacık Derneği adına Veli Er ve 46TV Genel Koordinatörü Eyüp Kadir Kılcı da katılım sağladı. "

Bayramlaşma ve Piknik şöleninde Kahramanmaraş yöresi halk oyunları, halayları ile pikniğe katılanlar bütün bir yılın stres ve yorgunluğunu atarken birbirileriyle bayramlaştı, hasret giderdi.

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:22 Kaynak: Bültenler
Kahramanmaraş, İstanbul, Suçatı, Çağlayan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimini kazanan ne kadar büyük bir ekonomiden sorumlu olacak? İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Kaftancıoğlu'na yanıt: Ben domuz yiyerek büyümedim İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına böyle talip olmuştu Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:25:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağlayan Fırnız ve Suçatı Köylüleri İstanbul'da Piknikte Bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]