ÇAĞLAYAN METROBÜS DURAĞI'NDA ŞÜPHELİ VALİZ ALARMI - Son Dakika

ÇAĞLAYAN METROBÜS DURAĞI'NDA ŞÜPHELİ VALİZ ALARMI

08.12.2020 02:31
ÇAĞLAYAN METROBÜS DURAĞI'NDA ŞÜPHELİ VALİZ ALARMI, System.String[]

ÇAĞLAYAN METROBÜS DURAĞI'NDA ŞÜPHELİ VALİZ ALARMI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İSTANBUL DHA Çağlayan Metrobüs Durağı girişinde unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

ÇAĞLAYAN METROBÜS DURAĞI'NDA ŞÜPHELİ VALİZ ALARMI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA
Çağlayan Metrobüs Durağı girişinde unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Bomba İmha Uzmanı'nın fünye ile patlattığı valizden kıyafet çıktı.

Şişli'de bulunan İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nin hemen yanında bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Saat 01: 00 sıralarında, durak girişinde fark edilen valiz polisi alarma geçirdi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞIRILDI
Polis ekiplerinin aldığı tedbirlerin ardından olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı ekip, valizi fünye ile patlattı. Patlamanın ardından valizin içinde kıyafetler çıktı. Valizin unutulduğu tahmin edilirken, polis ekipleri valizin sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

VALİZİN OLAY YERİNDEN KALDIRILMASININ ARDINDAN METROBÜS SEFERLERİ BAŞLADI
Bomba imha uzmanının valizi fünye ile patlatması ve valizini olay yerinden kaldırılmasının ardından Metrobüs seferleri normale döndü.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAĞLAYAN METROBÜS DURAĞI'NDA ŞÜPHELİ VALİZ ALARMI - Son Dakika


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