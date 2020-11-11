Çağlayan Meydanı'nda motosiklet işgaline vatandaşlardan tepki - Son Dakika

İSTANBUL'un en önemli noktalarından Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki meydan, motosikletliler tarafından adeta işgal ediliyor. Araç trafiğine kapalı olan meydanda yayaların arasından hızla ilerleyen motosikletliler kazalara davetiye çıkarıyor.

Çoğunlukla adliye ve metrobüse gidenlerin kullandığı meydanda hızla ilerleyen motosikletliler tehlike saçıyor. Vatandaşlar, yetkililerden motosikletlilere bir çözüm bulmasını bekliyor. Meydanı sürekli kullandığını söyleyen bir vatandaş "Böyle kapalı yerlerde motosikletlerin geçmemesi lazım. Kapalı yerlerde motosikletlilerden tedirgin oluyoruz. Sadece burada değil. Her yerde tedirgin oluyoruz. Türklere önlem zor ama yetkililerin, belediyenin kapan gibi, tuzak gibi caydırıcı önlem alması lazım" dedi

MEYDAN GİRİŞLERİNE ZİNCİR KONULABİLİR

Asuman Karaman ise "Daha önce meydanın giriş ve çıkışında zincir vardı. Yine zincir olursa motosikletlilere giriş çıkış olmayabilir. Ama meydanın çok giriş çıkışı var. Burada insan sirkülasyonu da fazla. Ben dışarı çıktığım zaman kenarlardan yürümeye çalışıyorum. Çünkü ortadan araba da geçiyor. Yemek getirirken insan tedirgin oluyor" diye konuştu.

BURASI ARABA YOLU DEĞİLMehmet Bağ "Bu motosikletliler burada yanlış yapıyor. Burası bir araba yolu değil. Motosikletlerin ayrı bir yolu olması gerekir. Motosikletliler geçerken ben korkmasam da çocuklar korkuyor. Bu konuya bir el konulmalı. Motorlar bu adliyenin bahçesine girmemeli" şeklinde konuştu.

- İstanbul