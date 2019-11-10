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Son Dakika Güncel Çağlayan müzik sınıfına kavuştu

Çağlayan müzik sınıfına kavuştu

6 saat önce

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bulunan Çağlayan Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan Erdal Erzincan'ın katkılarıyla müzik sınıfı açıldı.

Çağlayan müzik sınıfına kavuştu, System.String[]

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bulunan Çağlayan Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan Erdal Erzincan'ın katkılarıyla müzik sınıfı açıldı.


Sanatçı Erdal Erzincan'ın her aşamasıyla ilgilendiği müzik sınıfında öğrenciler, müzik aletleriyle buluşmanın sevincini yaşadılar. Öğrenciler özellikle eğitimlerine sunulan bağlamalara büyük ilgi gösterdiler. Müzik sınıfının açılışına; Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, sanatçı Erdal Erzincan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Sınıfın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Amacımız öğrencileri bir enstrümanla tanıştırarak müziği sevdirmek ve yetenekli çocukları konservatuvarlara yönlendirmek. Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her bireyin hayatında müzik vardır ve her öğrenci müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Öğrencilerin bu müzik aletlerinden kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmak önemli eğitim hizmetlerindendir ve bu konuda hem eğitimcilere hem ailelere sorumluluklar düşmektedir. Müziğin öğrenciye bilişsel açıdan fayda sağladığı kanıtlanmış bir gerçektir. Müzik sınıfının açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Açılışta, sanatçı Erdal Erzincan bağlama eşliğinde müzik ziyafeti sundu. - ERZİNCAN

Erdal Erzincan, Erzincan, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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