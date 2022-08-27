Çağlayancerit'te futbol turnuvası düzenlendi

Eralp, turnuvaya sadece ilçe merkezinden değil kırsal mahallelerden de katılım sağlandığını söyledi.

Çağlayancerit ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Kaynak: AA

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