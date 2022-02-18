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Çağlayancerit'te bebek sahibi olan ailelere destek - Son Dakika

Çağlayancerit'te bebek sahibi olan ailelere destek

18.02.2022 11:55
Çağlayancerit'te bebek sahibi olan ailelere destek

Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında çocuk sahibi olan aileleri ziyaret ediyor.

Çağlayancerit Kaymakamı Talha Battal ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında çocuk sahibi olan aileleri ziyaret ediyor.

Çağlayancerit Kaymakamlığı, ilçede bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve dar gelirli ailelerin yanında olmak amacıyla aileleri ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Kaymakam Battal öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri aileleri ziyaret ederek "Hoş geldin bebek seti" hediye ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Battal, vatandaşların sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Battal, yeni doğum yapan annelerin özel günlerinde yanlarında olmayı ve dünyaya gözünü açan bebeklerin sağlıklı gelişimini önemsediklerini ifade ederek, ilçede 0 ile 3 yaş bebeği olan dar gelirli ailelere bebek bezi yardımında bulunacaklarını belirtti.

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Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çağlayancerit'te bebek sahibi olan ailelere destek - Son Dakika


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