Çağlayancerit'te Çığ Düştü
57 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ düştü.
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit
ilçesinde çığ düştü. Çığın altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Öğleden sonra Akdere
Mahallesi'nin Keklicek mevkiinde bir kişinin çığ altında kaldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD
, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çığ altında kaldığı iddia edilen kişiye ulaşılmak için çalışma başlattı. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:23 Kaynak: DHA
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