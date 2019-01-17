Son Dakika Haberleri: Çağlayancerit'te Çığ Düştü

Çağlayancerit'te Çığ Düştü

57 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ düştü.

Çağlayancerit'te Çığ Düştü, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ düştü. Çığın altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öğleden sonra Akdere Mahallesi'nin Keklicek mevkiinde bir kişinin çığ altında kaldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çığ altında kaldığı iddia edilen kişiye ulaşılmak için çalışma başlattı. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

Akdere, Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Güncel
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