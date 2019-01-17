Çağlayancerit'te Çığ Düştü (3)
14 dakika önce
ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDIKahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı.
ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin Ramazan Sakallı'ya ait olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:28 Kaynak: DHA
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