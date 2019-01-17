Son Dakika Haberleri: Çağlayancerit'te Çığ Düştü (3)

Çağlayancerit'te Çığ Düştü (3)

14 dakika önce

ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDIKahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı.

Çağlayancerit'te Çığ Düştü (3), System.String[]
ÇIĞ ALTINDA KALAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan kişinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin Ramazan Sakallı'ya ait olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:28 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı

Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 19:42:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağlayancerit'te Çığ Düştü (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]