Çağlayancerit'te Karla Mücadele Çalışması Sürüyor

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.



Büyükşehir ve Çağlayancerit Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerdeki karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.



İlçe merkezinin cadde ve sokakları ile kırsal mahallelerdeki karla kaplı yollar, Büyükşehir ve Çağlayancerit Belediyesi ekiplerince temizleniyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılma çalışması da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürdürülüyor.

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