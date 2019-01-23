Son Dakika Haberleri: Çağlayancerit'te Karla Mücadele Çalışması Sürüyor

Çağlayancerit'te Karla Mücadele Çalışması Sürüyor

56 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

Çağlayancerit'te Karla Mücadele Çalışması Sürüyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerince açılıyor.

Büyükşehir ve Çağlayancerit Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerdeki karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezinin cadde ve sokakları ile kırsal mahallelerdeki karla kaplı yollar, Büyükşehir ve Çağlayancerit Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılma çalışması da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Güncel
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