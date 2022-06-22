Akdere ile Küçükcerit mahallelerinin açılış maçını oynadığı turnuvayı Kaymakam Asım Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ertlap ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çağlayancerit'te mahalleler ve kurumlar arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika

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