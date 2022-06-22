Çağlayancerit'te mahalleler ve kurumlar arası futbol turnuvası başladı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen mahalleler ve kurumlar arası futbol turnuvası başladı.
Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 4 grupta 18 takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşu yapıldı.
Akdere ile Küçükcerit mahallelerinin açılış maçını oynadığı turnuvayı Kaymakam Asım Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ertlap ile çok sayıda vatandaş izledi.
Turnuvanın temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.
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