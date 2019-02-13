Son Dakika Haberleri: Çağlayancerit'te Öğrencilere "Trafik Dedektifi" Eğitimi

Çağlayancerit'te Öğrencilere "Trafik Dedektifi" Eğitimi

7 saat önce

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.

Çağlayancerit'te Öğrencilere
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.

Jandarma trafik ekiplerince Küçükcerit ve Aksu İlkokullarının öğrencilerine verilen seminerde, kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçişi kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı aktarıldı.

Küçükcerit İlkokulu Müdürü Uğur Bildik, eğitim kapsamında öğrencilere trafikte uymaları gereken önemli kuralların anlatılmasından dolayı jandarma ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Aksu, Jandarma, Çağlayancerit, Güncel
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