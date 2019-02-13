Çağlayancerit'te Öğrencilere "Trafik Dedektifi" Eğitimi
7 saat önce
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.
Çağlayancerit
İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından öğrencilere "Trafik dedektifi" eğitimi verildi.
Jandarma trafik ekiplerince Küçükcerit ve Aksu
İlkokullarının öğrencilerine verilen seminerde, kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçişi kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı aktarıldı.
Küçükcerit İlkokulu Müdürü Uğur Bildik, eğitim kapsamında öğrencilere trafikte uymaları gereken önemli kuralların anlatılmasından dolayı jandarma ekibine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:44 Kaynak: AA
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