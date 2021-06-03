Çağlayancerit'te yaşlı evde bakım merkezi açıldı - Son Dakika

Çağlayancerit ilçesinde hayata geçirilen "Yaşlılarımıza hürmet, ömrümüze bereket" projesi kapsamında yapımı tamamlanan Yaşlı Evde Bakım Merkezi hizmete girdi.

Kaymakam Özgür İşçimen, açılıştaki konuşmasında, hayata geçirilen projenin ihtiyaç sahibi ve kimsesizler için eşsiz bir hizmet olduğuna inandığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte gençler ve kadınlara yönelik sosyal projeler üreteceklerini aktaran Özçimen, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz hayırlı işler yapmaktır. Bizim görevimiz insanlarımıza hizmet etmektir. Biz hayırlı işlerin peşindeyiz. Birileri de hayırsız işlerin peşindedir. Biz insanlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Biz, insanlarımızın insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatlarını idame etmelerini istiyoruz. Bizim görevimiz budur. Bizim menfilikle hiçbir işimiz yoktur. Bizim amacımız toplumumuzun refah seviyesini, insanların yaşam kalitesini yükseltmektir."

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun da halkın da desteğiyle hayırlı hizmetler yapacaklarını belirterek, amaçlarının bölge insanının yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu ifade etti.