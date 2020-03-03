Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi - Son Dakika
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Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi.

Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi.

Cagliari Kulübü, Rolando Maran'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Zenga ile 30 Haziran 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyeri boyunca İngiltere'de Wolverhampton, İtalya'da Catania, Palermo, Sampdoria gibi takımlarda görev alan 59 yaşındaki Zenga, Türkiye'de Gaziantepspor'u çalıştırmıştı.

Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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