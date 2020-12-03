Çağrı Atakan: Oyunculuk beni daha iyi bir insan yaptı - Son Dakika

Çağrı Atakan: Oyunculuk beni daha iyi bir insan yaptı

03.12.2020 12:00
Çağrı Atakan: Oyunculuk beni daha iyi bir insan yaptı, System.String[]

Bir anda hayatımıza girdiniz ama hakkınızda hiçbir şey bilmiyoruz.

Bir anda hayatımıza girdiniz ama hakkınızda hiçbir şey bilmiyoruz… Biraz anlatır mısınız nasıl oldu oyunculuğa başlamanız?

Manevi bir başlangıcı var. Hatta bu kadar uzun süreceğini ben de tahmin etmiyordum! Annem kansere yakalandı, bir süre sonra doktorlar ömür biçtiler anneme, 1,5 sene kadar. Ben de açıkça söylemek gerekirse, o vakte kadar annemi üzdüm. Tam onun istediği gibi bir evlat olamadım. Babamı kaybettikten sonra özellikle annemle zorlu zamanlarımız oldu. Doktorlardan bu haberi alınca da vicdani olarak çok rahatsız oldum, pişmanlıklar duydum. Annem küçüklüğümden beri oyuncu olmamı çok isterdi. Herkese yavrusu güzel gelir ya, "keşke oyuncu olsaydın, seni de görseydim dizilerde" derdi. Aklıma o geldi, Kerem Çatay'la da tanışıyordum üniversite yıllarından, Bilkent'ten… Yanına gittim, böyle böyle bir durum var dedim. Sağ olsun, beni kırmadı. Normalde 'Çukur'da iki bölüm konuk oyuncu olarak oynayacaktım. Çünkü sonuçta bugüne kadar hiç oyunculuk yapmadım, öyle bir eğitimim ve tecrübem de yok… Zorluklarından da bahsetti ama annem için en iyisini yapmaya karar verdim. Girdim, iki bölüm oynadım. İkinci bölümde söylediğim bir laf vardı, "Ben ekmeğimin peşindeyim" diye. O olay oldu, sosyal medyada caps'leri dolaşmaya başladı! Bunun üzerine bana, "devam etmek ister misin" dediler, baktım anneme de çok iyi geldi, ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Bir de 'Çukur'un insanlar üzerinde müthiş bir etkisi var hem çok izleniyor hem de ciddi tutkulu fan'ları var. Bazen annemle dışarı çıktığımızda, mesela hastaneye götürdüğümde, oradaki çalışanların ilgisi, benimle fotoğraf çektirmek istemeleri onun çok hoşuna gitti. ve böyle devam etmeye karar verdim…

Oyunculuktan önce neler yapıyordunuz?

Bir arkadaşımla ortak hafriyat işi yapıyorduk, inşaat makinelerimiz vardı. Ankara'dan eski bir dostum…

Ankaralısınız değil mi?

Evet, Ankaralıyım. 2012'den beri İstanbul'da yaşıyorum…

'Çukur'la ilk kez kamera önüne geçtiniz. Dizi çok iddialı, oyuncular, tüm yapım ekibi çok iddialı… Kamera önündeki ilk anınızı anlatır mısınız? Nasıl geçti ilk oyunculuk tecrübeniz? Mesela kaç tekrarda çektiniz ilk sahnenizi?

İki tekrarda çektik sanırım, tam da hatırlamıyorum (gülüyor). O ana dair hafızamda çok fazla görüntü yok ama öncesi çok stresliydi! Çok heyecanlıydım… Allah'tan 'Çukur' seti müthiş kucaklayıcıydı. Herkes bahsediyor, diğer setler böyle olmayabilir diye. Çünkü gerçekten herkes bana inanılmaz sıcakkanlı davrandı, kimse benim Kerem Çatay'ın arkadaşı olduğumu bilmiyordu. Aşırı derece öğretici ve yapıcı davrandı herkes, benim için bir okul gibi zaten, hepsi çok iyi oyuncular. Sonrasında eğitim almaya başladım.

Devam ediyor musunuz, kimlerden eğitim alıyorsunuz?

Evet, eğitimin sonu yok zaten. Ders almaya karar verdiğimde, yakın çevremdeki insanlara danıştım, birkaç isim verdiler bana. Hepsiyle tek tek görüştüm, ama en çok Celal Eldeniz ile kimyamız tuttu. Celal Hoca'nın enerjisini çok sevdim, ayrıca benim hayatıma da pozitif bir etkisi oldu derslerin. Bu işin içinde psikoloji de var sonuçta; daha kendimle barışık, hatta iddialı olacak ama daha iyi bir insan olduğuma inanıyorum. Hislerimi daha iyi analiz edebiliyorum, içime dönebiliyorum, bana hayat açısından da büyük faydası oldu, sadece oyunculuk açışından değil. Yeri gelmişken Celal Hoca'ya bir kez daha teşekkür edeyim…

Bütün oyuncuların hayali yurt dışına gidip, orada eğitim almak… Var mı sizin de böyle hayalleriniz?

Henüz emekleme dönemindeyim. Her şey yolunda giderse, istediğim noktaya gelebilirsem kesinlikle istiyorum. Çünkü yurt dışında eğitim alıp dönen insanların değişimini gördüğün zaman oradaki eğitimin farklı olduğunu anlıyorsunuz. Benim zaten İngilizcem de iyi ama sadece kendimde "o" noktayı görmem lazım. Yoksa kesinlikle aklımda var.

Son yılların en popüler dizilerinden biri 'Çukur'… İçeriden biri olarak, kendi bakış açınızla 'Çukur'u anlatır mısınız?

Bir kere herkes kendinden bir şey bulabiliyor dizide. Herkese hitap ediyor. Birçok sosyal mesaj barındırıyor. Beni en çok etkileyen ise "aile her şeydir" bakış açısı. Bu beni çok etkiliyor, benim için de aile her şeydir. O mesajı vermesi, mesela beni oradan yakaladı. Oradaki karakterlerin ne olursa olsun, ailesi için her şeyi yapması, hayata o noktadan tutunabilmesi… Gerçek hayatta da bu böyledir, herkesin başına gelmiştir mutlaka, ne olursa olsun ailenize sırtınızı dayayabilirsiniz.

"Ben ekmeğimin peşindeyim" repliğiyle ünlü oldunuz, değişik caps'ler yaratıldı. En çok hangisine güldünüz?

Gençler gerçekten inanılmaz yaratıcı, çok komik şeyler yapıyorlar. Bir labirent yapmışlar, başına benim kafamı koyup, sonuna ekmeği koymuşlar, çok komikti hakikaten (gülüyor). Bir sahnem vardı, dürbünle Yamaç karakterini gözetliyorum. Onu yapmışlar, dürbünle dikkatli dikkatli bakıyorum, meğer ekmeğe bakıyormuşum… Bunun gibi bir sürü komik şey vardı, çok güldüm hepsine.

Çok yıldızlı bir kadro. Birden fazla başrolün ve starın olduğu kadrolarda yan roller biraz gölgede kalabiliyor ama öte yandan onlardan çok şeyler de öğrenebilirsiniz…

Kesinlikle benim için çok öğretici oldu. Starlar ama hiçbirinde öyle bir ego yok. Aras inanılmaz beyefendi, mütevazı. Perihan Abla ise yılların Perihan Savaş'ı ama sıfır ego, dünya tatlısı bir insan. Keza Ercan Kesal da öyleydi. Çetin Hoca vardı, hatta setin ilk gününde beni yönlendirmişti. Erkan'ı çok beğenirim, çok yetenekli. Erkan Avcı ve Tansu Biçer vardı, onlardan çok şey öğrendim. İnanılmaz bir ekip, herkesle çok tatlı bir arkadaşlığımız var.

Yeni projeler, farklı roller var mı gündemde?

İki farklı teklif var; bir dijital platformdan, bir de televizyon dizisinden… Bir sinema filmi için anlaştım ama pandemi koşulları nedeniyle onun çekimleri ertelendi. Sinema salonları kapalı, vizyon tarihleri belirsiz, bu nedenle çekimleri yaza ertelendi.

Özel hayatınızda neler yapıyorsunuz? Spor tutkunusunuz…

Evet, çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Eski milli basketbolcuyum, altyapıdan… Eğer işim yoksa, sabahları güne mutlaka spor yaparak başlıyorum. Sporun her türlüsünü seviyorum ve dönüşümlü olarak yapıyorum. Bazen boks, bazen arkadaşlarla buluşup basketbol oynuyoruz, ağırlık çalışıyorum. Onun dışında ben oturduğum mahallede takılmayı seviyorum. Burada arkadaşlarım var, abiler var, onlarla tavla oynuyorum. Şu an bu röportajı yaptığımız berber dükkanının sahibi Sadettin Abi'yle baba-oğul gibiyiz. Çok seviyorum onu. Onunla sohbet ediyoruz, arkadaşları geliyor, hep birlikte oturuyoruz. Kafede oturacağıma mahalleliyle oturmayı daha çok seviyorum.

Şimdi pek mümkün değil de normal zamanlarda gece dışarı çıkar mıydınız? Nasıl gece hayatıyla aranız?

Severim dışarı çıkmayı, eğlenmeyi ama sanırım ya yetiştirilme tarzımızdan dolayı ya da artık yaşla gelişen bir şey mi bilmiyorum ama ben daha çok gündüz insanıyım. Tanıdığım, hep görüştüğüm insanlarla birlikte olmayı severim, o yüzden mahalle hayatını da seviyorum.

Eda Taşpınar'la birliktesiniz, herkes merak ediyor tabii, sormadan olmaz… Nasıl tanıştınız, ne zamandır birliktesiniz?

Temmuz sonunda, yaz tatilinde Alaçatı'da tanıştık, ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla. Eda, hem çok güzel ama her şeyden önce çok iyi bir insan. Çok etkilendim o halinden. Ortak birçok tutkumuz var, spor gibi, yemek gibi… Aynı damak tatlarına sahibiz, yeni yerler keşfetmeyi seviyoruz.

Yemek de yapıyor musunuz?

Ben hiç yemek yapamıyorum (gülüyor). Eda güzel yemek yapıyor… Ortak dostlarımız var, birbirimizin arkadaşlarıyla tanıştık, onlarla görüşüyoruz… Güzel gidiyor her şey.

Çağrı Atakan: Oyunculuk beni daha iyi bir insan yaptı

Kerem Çatay, Kamera, Çukur, caps, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çağrı Atakan: Oyunculuk beni daha iyi bir insan yaptı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı         
11:54
10 yıllık mağduriyet Hayatpark ile son buldu! Evlerine kavuşamayan vatandaşları Medet Anli ve şirketi kurtardı 10 yıllık mağduriyet Hayatpark ile son buldu! Evlerine kavuşamayan vatandaşları Medet Anli ve şirketi kurtardı         
11:23
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak         
11:17
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı         
10:16
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz         
09:58
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 12:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağrı Atakan: Oyunculuk beni daha iyi bir insan yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei