Çağrı Erceber, Akıncı dizisinde bir dövüş sahnesinde alnını kırdı

Başrollerini Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Didem İnselel, Yılmaz Bayraktar, Müge Boz ve Ayça Erturan gibi isimlerin paylaştığı Akıncı dizisinin çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin final bölümü için karşı karşıya gelen Çağrı Erceber ve Tolga Tekin'in dövüş sahnesi kötü bitti.

"TOLGA BURNUNU TUTUNCA BEN ALNIMIN KIRILDIĞINI ANLAMADIM"

Kavga sahnesine çekilirken kendilerini kaptıran iki oyuncu, birbirlerine vururken hızını alamadı. Tolga Tekin, rol gereği kafa atması gerekirken Erceber'in alnına sert bir şekilde vurdu. Tekin acı içinde burnunu tutarken Erceber de alnındaki çöküntüyü fark etti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan oyuncu şunları söyledi: "Sezon finalini çekiyorduk bu yüzden de kendimizi fazla kaptırmıştık. Tolga, bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga Tekin'in burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım o anın şokuyla."

"ALNINDA DARBEDEN DOLAYI 3 KIRIK OLUŞTU"

"Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince bende panikledim. Gözüme giden damara mı geldi? Kör mü olacağım? Her şey kafamdan geçiyordu. Sonra apar topar ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografi çekildi. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş."