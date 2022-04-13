'Çağrı' filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika
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'Çağrı' filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı

13.04.2022 09:42
'Çağrı' filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu anlatan 1977 yapımı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip yeniden vizyona giriyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu anlatan 1977 yapımı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip yeniden vizyona giriyor. Yeniden revize edilen filmin galası yoğun bir katılımla Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı : İslamiyet'in Doğuşu" filmi 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi. Hayatını kaybeden yönetmen Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akad tarafından yenilenen film ve 15 Nisan'da vizyona girecek olan 'Çağrı' filminin galası Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda yapıldı. Filmin galasına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, yönetmen Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akad ve çok sayıda davetli katıldı. Galası gerçekleştirilen "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi 15 Nisan itibariyle ülke genelinde 120 sinemada gösterime girecek.

(İHA)

'Çağrı' filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı
'Çağrı' filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı

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Mustafa Akkad, Hz Muhammed, Peygamber, İslamiyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çağrı' filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika


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