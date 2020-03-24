Almanya'da Eintracht Frankfurt 2'de forma giyen Çağrı Karakuş, "Almanya'da koronavirüsten dolayı tedbirler artıyor. Ligler sezon sonuna kadar askıya alınabilir" dedi.

Eintracht Frankfurt 2'de top koşturan Çağrı Karakuş, Alman futbolunun koronavirüsten nasıl etkilendiğini, Bundesliga'da idmanların nasıl yapıldığını anlattı. Futbolcuların liglerin sezon sonuna kadar askıya alınmasını istediğini söyleyen Karakuş, "Burada halkta panik yok sadece ekonomik olarak bir panik havası var. Şirketler kapatıldı. Biz futbolcular olarak maçların ertelenmesinden ziyade liglerin tatil olmasını istiyoruz ancak özellikle Bundesliga'nın tatil edilmesi durumunda ekonomiye büyük zararları olacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da antrenmanların tamamen bireysel yapıldığını da belirten Çağrı Karakuş, "Bugüne kadar sadece koşuları kondisyoner eşliğinde toplu bir şekilde yapıyorduk. Hepimiz aynı anda soyunma odasına girmemeye ve duşumuzu evde almaya özen gösteriyorduk. Bugün kulübe bir uyarı geldi ve bizim de idmanlarımız iptal edildi" açıklamasında bulundu.

"ALMANYA'DAKİ TÜRKLER, TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYOR"

Kendisinin İsviçre üzerinden Türkiye'ye gelmeye çalıştığını ancak Türkiye'nin uçuşları durdurma kararından sonra gidemediğini dile getiren Karakuş, "Türkiye şu an birçok ülkeden daha iyi yürütüyor bu süreci ve çoğu ülkeden daha güvenli. Bu yüzden buradaki Türkler de Türkiye'ye gelmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Son olarak sezon sonu sözleşmesinin bittiğini belirten başarılı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de bazı takımlardan teklifler aldım. Hatayspor ciddi bir şekilde benle ilgilendi. Amacım kendimi geliştirmek."

(İHA)