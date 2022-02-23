Çağrı merkezi dolandırıcılarına operasyon; 4 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUL'da, çağrı merkezi kurarak ürün satma vaadiyle insanları dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anı kameraya yansıdı. Şüphelilerin polise karşı pitbull köpeğiyle önlem aldıkları görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, çağrı merkezi kurarak çeşitli internet siteleri üzerinden hayali ürün sattığını ve yine internet üzerinden jigolo olmak vaadiyle insanları dolandırdığını tespit etti. Esenyurt'ta kurulan çağrı merkezinde birçok kadının çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde 4 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin, çağrı merkezi olarak kullandıkları belirlenen Beylikdüzü'ndeki adrese dün operasyon düzenlendi. Baskında; 15 cep telefonu, 15 sim kart, 9 laptop, 3 hard disk, tablet, para sayma makinesi, ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 18 bin 500 lira para ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, baskında şüphelilerin polise karşı pitbullu önlem aldığı görüldü. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul