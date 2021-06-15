Çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 18 sanık tahliye edildi - Son Dakika

Kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 18'i tutuklu 91 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Çağatay Öztürk'ün de bulunduğu tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Yöntemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklar, müşteki ve müşteki avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanıklardan Alev Karadere, adı geçen internet sitesinin bir arkadaşlık sitesi olduğunu iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Çağatay Öztürk, hayatında ilk kez hakim karşısına çıktığını ve 11 aydır cezaevinde olduğunu anlatarak, "Hakkımda delil yokken bu haldeyim. Nasıl bir yöneticiyim de 90 kişiden 3 kişiyle temas halindeyim. 26 yıldır müzisyenim. Sosyal medyadaki reklamlardan para kazanıyorum geçimimi böyle sağlıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada söz alan bazı sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süre, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmalarının alınmış olması nedeniyle tutuklu sanıklar Çağatay Öztürk, Alev Karadere, Alican Karaman, Ersel Sengör, Fuat Kabak, Furkan Kendir, Hüseyin Çerman, İsmail Başer, Mehmet Ali Karademir, Mehmet Ay, Mesut Çelik, Mevlüt Taş, Muhammet Can Boztepe, Ömer Çatal, Selami Bildirici, Tolga Atay, Uğurkan Karademir ve Yusuf Yetimova'nın tahliyesine karar verdi.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan heyet, diğer sanık ve müştekilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, elebaşılığını Çağatay Öztürk'ün yaptığı suç örgütünün, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde çağrı merkezleri kurdukları anlatılıyor.

Sanıkların, bu merkezler üzerinden "jigolo" adı altında dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, örgüt üyelerinin çalışma saatlerini ve mağdurlar ile yapılacak konuşmaları dahi önceden planladıkları ifade ediliyor.

İddianamede, 32 müşteki yer alırken, sanık Çağatay Öztürk'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık", 19 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek", diğer sanıkların ise "örgüt üyeliği" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılması isteniyor.