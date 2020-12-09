Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu

09.12.2020 14:27
Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, düzenlediği son programda üniversite mezunlarının iş bulmasına aracılık etti.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, düzenlediği son programda üniversite mezunlarının iş bulmasına aracılık etti. Yapılan görüşmeyle aranılan özelliklere uyan gençler, özel bir çağrı merkezinde operatör ve aktivasyon birimi personeli olarak çalışmaya başlayacak.

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren çağrı merkezi, Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nden işçi alımı için aracılık etmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine şirketin isteği doğrultusunda lise, lisans ve ön lisans mezunu 3 bin 150 kişiye mesaj atıldı. İletişime geçilenlerden 55'i iş görüşmesi için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıya iştirak etti.

OPERATÖR VE AKTİVASYON PERSONELİ ALINACAK

Davetliler, firma yetkilisinin yaptığı sunumla işyeri çalışma şartları hakkında bilgilendirildi. Çoğu üniversite mezunu olan davetlilerle yüz yüze görüşmeler yapıldı. İş arayan ile işveren tarafları birbirlerine işle alakalı merak ettikleri bütün soruları sordu. Değerlendirmelerin ardından kıstasa uyan gençler, çağrı merkezinde operatör ve aktivasyon birimi personeli olarak iş başı yapacak.

"EVLERİNE MUTLU OLARAK DÖNECEKLER"

Kariyer Merkezi bünyesinde toplantıları yaparak istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İŞKUR ile yaptığımız protokol çerçevesinde bize kayıt yaptıran hemşerilerimizin iş bulmalarına aracılık ediyoruz. Son olarak pandemi döneminde önemi daha çok artan çağrı merkezi için davette bulunduk. Gençlerimiz yoğun ilgi gösterdi. İnşallah çoğunluğu üniversite mezunu olan katılımcılardan çoğu iş sahibi olarak evlerine mutlu dönecek" dedi.

İlk görüşmede 11 kişinin istihdam edileceği ilerleyen süreçte alımın devam edeceği açıklandı.


Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu
Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu
Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu
Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu
Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu

Bağcılar Belediyesi, Ticaret Merkezi, Bağcılar, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi üniversite mezunu işsizlere iş imkanı sundu - Son Dakika


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