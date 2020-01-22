Çağrı merkezi numarası aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara 6 ilde eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Kars merkezli 6 ilde "0850"li hatlar üzerinden 33 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen, bir kişinin 0850'li hattan aranarak 15 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, suç örgütünün sosyal paylaşım hesaplarında, banka ödeme sayfaları, e-Devlet gibi sitelerin sahtesinin oluşturduğunu tespit etti.

Bu sahte sitelere giriş yapan Türkiye genelinde çok sayıda kişinin kart ve kimlik bilgilerini kopyalayıp daha sonra 0850'li numaralardan arayarak kendilerini banka personeli olarak tanıtan suç örgütü üyelerinin, önceden elde ettikleri bilgileri kullanarak bu kişileri dolandırdığı belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda örgüt üyelerinin sosyal paylaşım sitelerinde hesaplar açarak "Kredi masrafları geri karşılanıyor aşağıdaki linke tıklayın." ve "Kart aidatlarınızı geri yatırıyoruz, aşağıdaki linke tıklayın." gibi reklamlar verdikleri tespit edildi. Bu reklamlara tıklayanların, şüphelilere ait e-Devlet ve bilinen banka internet sitelerinin görüntüsüne benzer kopya sitelere yönlendirildiği ve buradaki komutlara göre havale, eft gibi işlemler yaptıkları, bu şifrelerin örgüt elemanlarınca kayıt altına alındığı saptandı.

Ekipler örgütün yönetici kadrosu ve üyelerinin yakalanması için 6 ilde operasyon başlattı.

Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takipli analiz çalışmalarıyla, örgüt üyelerinin banka hesaplarına suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 33 milyon 500 bin lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kars, Ankara, İstanbul, Bursa, Manisa ve Amasya'daki 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan gözaltına alındı.

Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.