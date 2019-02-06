Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa Birimi Çözüm Merkezi Oldu

Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa birimi 2018 yılı içerisinde kayıt aldığı 20 Bin 142 başvuruya cevap verdi.

Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa birimi 2018 yılı içerisinde kayıt aldığı 20 Bin 142 başvuruya cevap verdi.



Şikayet merkezi değil; bir çözüm merkezi, ortak yönetim platformu olan vatandaş ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldıran Beyaz Masa 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.



Erzincan Belediyesi Beyaz Masa biriminden alınan verilere göre 4449024 ve 153 telefon hatları vasıtasıyla 19 bin 62 adet, Beyaz Masaya yapılan şahsen başvurular 265 adet, 0553 999 90 24 Beyaz Masa Whatsapp hattına 388 adet, internet üzerinden 323 adet, sosyal medya üzerinden 101 adet ve faks ile 3 adet olmak üzere 2018 yılında toplam 20 Bin 142 adet istek, şikayet, talep ve öneriyi ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşturdu. Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa birimi 2018 yılı içerisinde 462 Adet cenaze kaydı alıp, anonslarını yaparak, Terzibaba Mezarlık birimi ile irtibata geçerek taziye aracı, cenaze aracı ve diğer cenaze hizmetlerini yerine getirilmesini de sağladı.



2014 Yılında halkın hizmetine sunulan Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi Beyaz Masa birimi ile kombine edilerek halka 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Çağrı Merkezinde 11 personel, Beyaz Masa biriminde 3 personel, Dörtyol Beyaz Masa biriminde 1 personel, Mobil Beyaz Masa aracında 2 personel ve 1 yönetici olmak üzere toplam 18 personel çalışıyor.



Resmi ve dini tatil günleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat telefonla 444 9 024 ve 153, whatsapp ile 05539999024 numaralarından, İnternet aracılığıyla www.erzincan.bel.tr adresinden ve Erzincan Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından Beyaz Masa ve Çağrı Merkezine ulaşılabiliyor. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Sedat Peker'den Bomba İddia: Akşener, Cinayet Sonrası Gizlice Benimle Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nın Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı

AK Parti'li Aday, AK Parti'li Belediyeyi Eleştirdi: Pazar Bozuldu, Parklar Bozuldu