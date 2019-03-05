Çağrı Merkezini Ziyaret Eden Vali Nayır ile Vatandaş Arasında İlginç Diyalog
46 dakika önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehirde bulunan bir firmanın hizmet merkezini ziyaret etti.
Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, şehirde bulunan bir firmanın hizmet merkezini ziyaret etti. Vali Nayir'in ziyaret esnasında vatandaştan gelen çağrıları cevapladığı anlar ise samimi görüntülere sahne oldu.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi
Nayir, firmanın hizmet binasını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonrasında firmanın çağrı merkezini de ziyaret eden Vali Nayir, burada Osman Bozkan isimli vatandaştan gelen çağrıyı cevapladı. Vali Ahmet Hamdi Nayir
'in, vatandaştan gelen doğalgaz bağlantısı ile ilgili talebini aldığı anlar samimi görüntülere sahne oldu.
Ziyaret esnasında konferans salonunda şirketin tanıtımı ve sosyal sorumluluk projelerine dair videoyu izleyen Vali Nayir, şirketin Sakarya'daki yatırımlarının önemli olduğunu belirtti. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:27 Kaynak: İHA
Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı
Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı
Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın Esnafı Bıktırdı