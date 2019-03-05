Son Dakika Haberleri: Çağrı Merkezini Ziyaret Eden Vali Nayır ile Vatandaş Arasında İlginç Diyalog

Çağrı Merkezini Ziyaret Eden Vali Nayır ile Vatandaş Arasında İlginç Diyalog

46 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehirde bulunan bir firmanın hizmet merkezini ziyaret etti.

Çağrı Merkezini Ziyaret Eden Vali Nayır ile Vatandaş Arasında İlginç Diyalog, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehirde bulunan bir firmanın hizmet merkezini ziyaret etti. Vali Nayir'in ziyaret esnasında vatandaştan gelen çağrıları cevapladığı anlar ise samimi görüntülere sahne oldu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, firmanın hizmet binasını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonrasında firmanın çağrı merkezini de ziyaret eden Vali Nayir, burada Osman Bozkan isimli vatandaştan gelen çağrıyı cevapladı. Vali Ahmet Hamdi Nayir'in, vatandaştan gelen doğalgaz bağlantısı ile ilgili talebini aldığı anlar samimi görüntülere sahne oldu.

Ziyaret esnasında konferans salonunda şirketin tanıtımı ve sosyal sorumluluk projelerine dair videoyu izleyen Vali Nayir, şirketin Sakarya'daki yatırımlarının önemli olduğunu belirtti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın Esnafı Bıktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:13:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağrı Merkezini Ziyaret Eden Vali Nayır ile Vatandaş Arasında İlginç Diyalog
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]