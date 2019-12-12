Çağrı merkezleri 112'de toplandı - Son Dakika

Zonguldak'ta acil sağlık hizmeti, emniyet, jandarma acil numaraları 112 acil çağrı merkezi numarasında toplandı.



Acil çağrı hizmeti veren numaraların tek çatı altında toplanması için İçişleri Bakanlığınca yürütülen 112 projesi kapsamında emniyet (155), jandarma (156) çağrıları 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet vermeye başladı. Artık Sağlık ve itfaiye çağrılarının yanında emniyet ve jandarma çağrıları da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde devreye alındı. 112 hattını gereksiz çağrılarla meşgul edilmesi halinde, acil yardıma ihtiyacı olan diğer vatandaşların 112'ye ulaşmasını engellediğinin unutulmaması gerektiği, 112 numaralı telefonun acil durumlarda kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK