Çağrı'nın iç dünyası "koza" yayında

Hem müzikal, hem hikaye ve senaryo hem de görsel olarak birbirinden ilham alan disiplinler arası sanat projesi.

9 şarkı ve video klipten oluşan bu görsel albümün hikayesi;

9 kısıma bölünerek, hayatın tüm renklerini ve notalarını izleyici/ dinleyiciye bir film niteliğinde aktarmaktadır. Hikayenin her bir bölümünü, akışını oluşturan bu 9 basamak, birbirini izleyen şarkılarla iç içedir.