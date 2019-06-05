Çağrılar bayramda da yanıtsız kalmıyor
1 saat önce
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtsız bırakmıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramı
'nda da vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtsız bırakmıyor.
7 gün 24 saat görevi başında olan çağrı merkezi çalışanları, Ramazan Bayramı boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olmaya devam ediyor. Mersinli vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetler '444 2 153' numaralı telefondan yanıtlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikayette bulunmak isteyenler bayram süresince çağrı merkezinin numarasını arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebiliyorlar. Vatandaştan alınan bildirimler, ilgili daire başkanlıklarına bildiriliyor ve sorunlar en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuluyor. Anamur
'dan Tarsus
'a kadar Mersinlilerin her türlü istek, öneri ve şikayetlerini ücretsiz olarak 7 gün 24 saat iletilebildiği '444 2 153' çağrı merkezi, kullandığı son teknoloji sistemler ile bu bayramda da vatandaşların sorunlarına hızlı, kaliteli ve etkili bir şekilde çözüm buluyor. - MERSİN
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