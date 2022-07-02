Çağrılara kulak verip teslim olan örgüt mensupları aileleriyle buluştu

Güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla ikna edilen örgüt mensupları ailelerine teslim edildi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde bin 35 gündür evlatları için nöbette olan iki aile daha evladına kavuştu. Bu buluşma ile birlikte evlat nöbeti tutan ailelerde 36 ve 37'inci aile çocuğuna kavuştu

Diyarbakır, Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları ve İstihbarat Komutanlığı ile birlikte Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İkna Süreçleri Uzmanlarınca yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılım yapan M.A ve A.T., 1 Temmuz'da Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandığı belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından A.T. ve M.A.'nın aileleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemine dahil olmuştu. Aileler, kararlı duruşlarıyla oturma eylemlerini sürdürürken 2 örgüt mensubunun çağrılara kulak verip teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 37 oldu.

Baba İhsan A. ve anne Sevgil A., kızları Merve A.'yı, ağabey İlhak T. ve anne Fahime T., oğlu Abdurrahim T'. ile kavuştu.

Gözyaşları arasında evlatlarına kavuşan aileler, güvenlik güçlerine ve devlete teşekkür ettiklerini ifade etti.