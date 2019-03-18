Son Dakika Haberleri: Çağsav Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çağsav Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

1 saat önce

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) 2018 Onur Ödülleri, ressam Zahit Büyükişleyen ve Çankaya Belediyesine takdim edildi.

Çağsav Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]
Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) 2018 Onur Ödülleri, ressam Zahit Büyükişleyen ve Çankaya Belediyesine takdim edildi.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen ÇAĞSAV 2018 Onur Ödülleri, kemanda Atiye Eşkiza ile piyanoda Bal Ertürk'ün sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

ÇAĞSAV Başkanı Şefik Kahramankaptan, ödül alan Zahit Büyükişleyen ve Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'i çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kahramankaptan, ressam Büyükişleyen'i, Türkiye'yi katıldığı sanat organizasyonları ve açtığı sergilerle yurtdışında başarıyla temsil etmesi, soyut peyzaj resmine yepyeni bir anlayış getirmesi ve çok sayıda sanatçı yetiştirmesi sebebiyle ödüle layık gördüklerini belirtti.

Çankaya Belediyesini ise başkente kazandırdığı sanat galerileri ile kültür merkezi gibi sanat mekanlarını artırmaya verdiği önemden dolayı ödüllendirmek istediklerini kaydeden Kahramankaptan, sanata verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Alper Taşdelen, Zahit Büyükişleyen, Çankaya, Kültür Sanat
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