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Cahit Berkay, Mersin'de sevenleriyle buluştu

6 saat önce

Yeşilçam'ın birçok önemli filminin müziğini yapan usta sanatçı Cahit Berkay, Mersin'de sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Cahit Berkay, Mersin'de sevenleriyle buluştu, System.String[]

Yeşilçam'ın birçok önemli filminin müziğini yapan usta sanatçı Cahit Berkay, Mersin'de sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.


Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'in de katıldığı konser öncesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, şef Serdar Yalçın yönetiminde Cahit Berkay'ın birkaç önemli eserini icra etti. Daha sonra sahne alan usta sanatçı Cahit Berkay, Yeşilçam'ın birçok önemli filmiyle özdeşleşen müziklerini, konukların beğenisine sundu. Konserde, Melih Kibar, Cahit Berkay ve Moğollar, Yalçın Tura, Santuri Ethem Efendi ve Kemani Sebuh Simonyan gibi bestecilerin eserleri seslendirildi. Cahit Berkay, konserin ilerleyen dakikalarında Türk sinemasına mal olmuş Aile Şerefi, Neşeli Günler, Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya, Dila Hatun, Umutsuzlar, Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Bu Nasıl Dünya ve Güler Misin Ağlar Mısın filmlerinin müziklerini icra etti. Konserde "Bu Nasıl Dünya" adlı eserle, hayatta olmayan Yeşilçam'ın emektarları da anıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçıların performansları uzun süre alkışlandı. Etkinlikte konuşan Cahit Berkay, şarkıların hatıraları canlandırdığını söyledi. Berkay, sadece kendisinin değil başka isimlerin de film müziklerinde emekleri olduğunu belirterek, alkışların onlara da gittiğini vurguladı.


Sahneye davet edilerek, kendisine çiçek takdim edilen Meral Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını getirdiğini belirterek, kültür ve sanat kenti olan Mersin'de bu tür kültürel etkinliklerin daha da artacağına olan inancını dile getirdi. - MERSİN

Cahit Berkay, Berkay Şahin, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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