Cahit Berkay sitem etti: Allah akıl fikir versin

Torununa dondurma alan ünlü müzisyen, 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dert yandı: "65 yaş yasağı var, o yüzden belimi sakatladım. Bel fıtığım vardı, o nüksetti hareketsizlikten, şimdi tedavi oluyorum" dedi.

Berkay, Covid-19 nedeniyle üç yakınını kaybettiğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşımı oldum ama olamayanlar var, toplumun belli bir yüzdesinin aşı olması lazım ki atlatalım. Aşı karşıtlarına ne diyeyim? Allah akıl fikir versin, şu süreçte pandeminin ölümcül olduğunu hala idrak edemiyorlar. Üç yakınım virüs nedeniyle hayatını kaybetti."