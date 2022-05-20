Cahit Özkan, AKP Grup Başkanvekilliği Görevinden İstifa Etti

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, bugün AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında görevinden istifa ettiği öğrenildi. Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un getirileceği belirtildi.

AKP MYK, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. AKP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.

MYK toplantısında; AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un getirileceği belirtildi. Yılmaz Tunç'un göreve gelmesi için önümüzdeki salı günü AKP grubunda seçim yapılacağı aktarıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı Yılmaz Tunç, kendisine telefonla bilgi verildiğini söyleyerek; "Hayırlısı olsun" yorumu yaptı. Tunç, Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini de bırakacağını ekledi.

Öte yandan Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Abdullah Güler'in, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na getirileceği de öğrenildi.

Cahit Özkan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri hakkında "Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" açıklamasını yapmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cahit Özkan'ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını açıklamıştı. Çelik'in açıklamaları, Özkan'ın görevden alınacağı tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Özkan ise Çelik ile birlikte olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden, "Sıkı dostların arasına kimse giremez" ifadeleriyle paylaşmıştı.

(Görüntü: Arşiv)