Son Dakika Haberleri: Cahit Terzi: "Kaybetmek İstemiyoruz"

Cahit Terzi: "Kaybetmek İstemiyoruz"

1 saat önce

Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Şanlıurfaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Cahit Terzi:
Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Şanlıurfaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, Şanlıurfaspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Terzi, zor bir maçın kendilerinin beklediğini söyleyerek 5 haftadır kaybetmeyen bir Zonguldak Kömürspor olduğunu ve kaybetmek istemediklerini söyledi. Cahit Terzi, Şanlurfa'ya puan ya da puanlar almak için gideceklerini söyleyerek, "Zorlu bir Şanlıurfaspor deplasmanına gideceğiz. Tabi ki de bizim rakiplerimizden çekineceğimiz yok. Hemen hemen onlarla kafa kafaya oyun oynuyoruz. Orta da bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah oradan puan ya da puanlarla döneceğiz. Rakibin 2 haftadır kaybetmesinin nedenini bilmiyoruz. Biz 5 haftadır kaybetmiyoruz. Yine kaybetmek istemiyoruz. İnşallah kaybetmeden de dönmek istiyoruz. Tabi ki rakibin pozisyonu nedir? Ne değildir bilmiyoruz. Ama Zonguldak Kömürspor oraya puan ya da puanlar almak için gideceğiz" diye konuştu.

"Gol sorununu Okan Eken'le çözeceğiz"

Gol sorununu Okan Eken'le çözeceklerini ifade eden Terzi, "Şuan mevcut olan genç çocuklar var. Okan Eken de var. Okan Eken'in bir an önce toparlanması için çaba sarf ediyoruz. Okan Eken tam kıvamına gelince Zonguldak Kömürspor ilerideki gol sıkıntısını çözeceğine inanıyorum. Tabi alternatif olarak İsmail'in, Onur Uslucan'ın, Tezcan'ın ve Mustafa'nın da katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

Şanlıurfaspor, Zonguldak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 Aydır Yolda, Yürüyerek Dünyayı Geziyor Martin Caceres'in, Juventus İçin Japonya'dan Gelen Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu Nantes, 9 Numarayı Emekli Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cahit Terzi: "Kaybetmek İstemiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]