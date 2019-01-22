Cahit Terzi: "Manisa Karşısında Net 4 Gol Pozisyonumuz Vardı"

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Manisa BBSK karşısında gençlerin iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, 3-4 tane net gol pozisyonu kaçırdıklarını ve gol şanslarının yanında olmadığını söyledi.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Manisa BBSK karşısında gençlerin iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, 3-4 tane net gol pozisyonu kaçırdıklarını ve gol şanslarının yanında olmadığını söyledi.



Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Manisa BBSK karşılaşmasını değerlendirdi. Rakip karşısında çok gol kaçırdıklarını söyleyen Terzi, "İlk önce oynayan bütün çocukları tebrik ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Sadece mücadele etmediler, zaman zaman da iyi futbol oynadılar. Çok net 4 tane de gol pozisyonumuz var. 1 tanesini değerlendirebilseydik 2-0 veya 3-0 olabilirdi. Ama gol şansı yanımızda değildi. Taraftarımızın desteğine de teşekkür ediyorum. Bu çocuklara moral verdikleri sürece daha üst seviyelere çıkabilir. İsmail ve Kaan çok iyi mücadele ettiler. Cömert'in de katkıları çok. Bu maçta da müthiş oynadı. İsmail, Kaan, Onur, Ege ve Tezcan ile Zonguldakspor'a güzel değerler kazandırmaya çalışıyoruz. Onların zaman içerisinde tecrübe kazanarak daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Lisans, bonservis olaylarını hepiniz takip ediyorsunuz. 2 oyuncu var şuan dederasyona veren. Maliyetlerinde de borçsuzdur yazısı var. Açıklamaları genel kaptanımız Hakan Hürfikir ve futbol şube sorumlumuz Hacı Demir yapacak. İnşallah onları da yetiştirirsek takımımız daha güçlü olacak" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

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