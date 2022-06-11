Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu - Son Dakika
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Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu

11.06.2022 15:25
Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu

Her kuşaktan birçok ismin eserleriyle katkı sunduğu, aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", haziran ayı sayısında şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu kapağına taşıdı.

Her kuşaktan birçok ismin eserleriyle katkı sunduğu, aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", haziran ayı sayısında şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu kapağına taşıdı.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden derginin 30'uncu sayısında bu ay Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısıyla "Liderim", "Dünya", "İbrahim Ethem", "Beyaz Saray", "Ellerim Yaramaz", "Kuşlar Gibi", "Babam ve Oyuncaklar" ve "Kırık Cam" şiirleri okurların beğenisine sunuldu.

Usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisiyle açılan dergi Arif Ay'ın "Mahur Şarkılar/ 23", Mehmet Tepe'nin "Huzursuz Bir Mevsim", Selim Şefkatli'nin "Artık Sevmeyeceğim" şiiriyle başlıyor.

Zülal Sema, Hüseyin Atlansoy, Murat Güzel, Said Yavuz, Mehmet Narlı, Seyyid Ensar, İbrahim Tenekeci, Yunus Emre Güneş, Dilara Ayşe Akdeniz, Doğukan İşler, Mustafa Uçurum, Nurettin Durman, Nurullah Genç, Tayfun Doğan, Yusuf Mahir, Ayşe Hilal ve Yunus Karadağ bu sayının diğer şairleri arasında yer aldı.

Yağız Gönüler'in geçen ay vefat eden Bülent Parlak'a ithaf ettiği "Son Kez Bakma İhtimali" isimli şiiri ise derginin arka kapağına taşındı.

Muhit'e bu ay ayrıca söyleşileriyle "Sahipsiz Güzel" isimli deneme kitabıyla Ahmet Edip Başaran ve "Gitmek Dolu Evler" şiir kitabıyla Ayşe Çelikkaya konuk oldu.

Münire Daniş "Stokin Fırtınası", Zeki Bulduk "Cahit'in Kalbi", Sema Bayar "Huş Ağacının Gözleri" isimli hikayesiyle 30'uncu sayıya katkı sundu.

Berat Demirci, sanal dünyanın değişimine ve sonuçlarına odaklanırken, yazar ve şair Dursun Çiçek, "Hikmet Dağı" yazı dizisine devam etti ve "İnsan bu dünyanın geçiciliğini, sürekli yol halinde olduğunu bilerek hatırlar." ifadelerini kullandı.

Dergide bu ay ayrıca Selim Cerrah "Dünyayı İhmal Edenler" başlıklı yazısıyla yer alırken, Sibel Eraslan "Bir Gün, Bir Öğretmen Hanım, Elindeki Bir Silahla, Bir Bankayı Soyduğunda..." başlıklı yazısıyla Urok (Ders) filmini analiz etti.

Mustafa Akar günlüğüne devam ederken, Süleyman Unutmaz "Kavak Ağaçlarının Hışırtısı" başlıklı yazısıyla anılarını kaleme aldı.

Mustafa Özçelik "Su ve Ateş", Müslim Coşkun "Kalbin Yarası" ve Harun Yakarer "Kapıları Açmak" başlıklı yazısıyla okurlarla buluştu.

Dergide aynı zamanda Muhsin Macit ve Mustafa Özel'in kitap tanıtım ve değerlendirme yazıları ise kütüphane kurmak isteyenler için tavsiyeler içeriyor.

Müzisyen ve şair Bayram Bilge Tokel de "Vefatının 10. yılında söz mülkünün sultanı: Abdurrahim Karakoç" başlıklı yazısında "Abdurrahim Karakoç, geleneği yeni bir ses, farklı bir bakış ve güçlü bir solukla devam ettiren özgün bir şair olarak gerçek bir neoklasiktir." değerlendirmesini yaptı.

Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu
Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu
Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu
Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu

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Kaynak: AA

Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cahit Zarifoğlu'nun kendi el yazısı şiirleri, Muhit'te okurlarla buluştu - Son Dakika

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