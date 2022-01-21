CAIR, Kabil saldırısında dahli bulunan Pentagon yetkililerini istifaya çağırdı - Son Dakika

ABD merkezli Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 29 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen hava saldırısında sorumluluğu bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de dahil olmak üzere, Pentagon yetkililerinin istifa etmesi gerektiğini açıkladı.

Pentagon'un, 7'si çocuk 10 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin görüntüleri yayınlamasının ardından açıklama yapan CAIR Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, "Görüntüler, Pentagon'un yoğun bir mahallede masum insanların öldürülmesinin kesin olduğu bir saldırıyı pervasızca düzenlediğini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Mitchell, "Bu saldırı sadece dürüst bir hata ya da nadir bir olay değildi; Afganistan, Pakistan, Yemen ve başka yerlerde masum insanları evlerde, düğünlerde ve cenazelerde öldüren uzun süredir devam eden insansız hava araçları saldırılarının sonuncusuydu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD kamuoyunun bu konunun üzerine gitmesi gerektiğini ifade eden Mitchell, "Yedi çocuk da dahil olmak üzere bu masum insanların korkunç katliamını onaylamada doğrudan rolü bulunan Pentagon yetkilileri istifa ederek sorumluluk almalı. Bakan Austin, saldırının onaylanmasında doğrudan yer aldıysa istifa etmelidir." çağrısında bulundu.

ABD ordusu Afganistan'dan çekilme sürecinin son safhasında 29 Ağustos'ta Kabil'in merkezinde, DEAŞ üyesine ait olduğu ve saldırı düzenleneceği şüphesiyle bir araca saldırı gerçekleştirmişti.

Daha sonra istihbaratın yanlış olduğu ortaya çıkmış ve saldırıda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti.

Pentagon başlattığı incelemede, herhangi bir personele cezai işlem yapmayacağını açıklamıştı.