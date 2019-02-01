Son Dakika Haberleri: Çakabeyler İçin Sertifika Töreni

Çakabeyler İçin Sertifika Töreni

30 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aliağa Temsilciliği ile Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) işbirliğinde gerçekleştirilen 'Çakabey Denizcilik Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Çakabeyler İçin Sertifika Töreni, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aliağa Temsilciliği ile Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) işbirliğinde gerçekleştirilen 'Çakabey Denizcilik Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Liman Başkan Yardımcısı Celalettin Çimen, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, GEMİSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, TÜPRAŞ Halk Eğitimi Müdürü Fevzi Bayır, GEMİSANDER Genel Koordinatörü Ersin Çeviker, GEMİSANDER Genel Sekreteri Mesut Yolcu, Sahil Güvenlik Personeli Teğmen Hakan Aytekin ve sertifika almaya hak kazanan 36 öğrenci ile aileleri katıldı. Sertifika töreni TÜGVA Manifestosu ve Çakabey Denizcilik Kursu sinevizyonunun sunumu ile başladı. TÜGVA Aliağa Temsilcisi Muhammed Doğan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek protokol üyelerine katkılarından ötürü gemi maketi hediye etti.

Deniz şehri Aliağa'da denizi ve denizciliği sevdirmek adına önemli bir organizasyona imza atıldığını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Bu organizasyonun ve eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta TÜGVA Başkanı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. Tören, protokol üyelerinin öğrencilere sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Aliağa, Güncel
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