Son Dakika Haberleri: Çakacak Çifti Şehit Gök'ün Ailesini Ziyaret Etti

Çakacak Çifti Şehit Gök'ün Ailesini Ziyaret Etti

29 dakika önce

Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babası Turan Gök, annesi Nurcan Gök, kardeşleri Burak ve Batuhan'ı evlerinde ziyaret etti.

Çakacak Çifti Şehit Gök'ün Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babası Turan Gök, annesi Nurcan Gök, kardeşleri Burak ve Batuhan'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, şehit Gök'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Vali Çakacak, "Vatanımızın, memleketimizin, milletimizin bekası için, şanlı bayrağımızın gönderden hiç inmemesi için canlarını seve seve bu vatan, bu topraklar için vermiş olan şehitlerimize ve vücudundan bir parçayı gözünü kırpmadan feda eden gazilerimize ne kadar minnet duysak azdır" dedi.

Şehit Gök'ün kardeşi Batuhan'a çeşitli hediyeler veren Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra ziyaretlerini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

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