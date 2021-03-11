Çakala çarpan otomobil takla attı - Son Dakika

Çakala çarpan otomobil takla attı

11.03.2021 16:21
Çakala çarpan otomobil takla attı, System.String[]

DÜZCE'de çakala çarpan otomobil takla attı.

DÜZCE'de çakala çarpan otomobil takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü kısa süreli şok yaşadı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuyumcuhacı Ali Mahallesi 3920 Sokak'ta meydana geldi. Neris Taymaz yönetimindeki 81 ABP 310 plakalı otomobil, ormanlık alandan bir anda yola çıkan çakala çarptı. Çakal telef olurken, otomobil ise takla attı. Şoka giren sürücü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Neris Taymaz'ı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çakala çarpan otomobil takla attı
Çakala çarpan otomobil takla attı
Çakala çarpan otomobil takla attı
Çakala çarpan otomobil takla attı
Çakala çarpan otomobil takla attı

Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çakala çarpan otomobil takla attı - Son Dakika


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