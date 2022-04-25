ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

25.04.2022 15:12

İZMİR İnciraltı sahilindeki Çakalburnu Lagünü'nde, ısınan hava ve kirlilik nedeniyle bu yıl da deniz marulu ortaya çıktı.

İZMİR İnciraltı sahilindeki Çakalburnu Lagünü'nde, ısınan hava ve kirlilik nedeniyle bu yıl da deniz marulu ortaya çıktı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Deniz marulu, geçen yıl mayıs ayında oldu, ekim ayında tekrarladı. Şimdi yine ortaya çıktı. Çünkü denizlerimize gereken önemi vermiyoruz. Denizlerimizi hala foseptik olarak kullanmaya devam ediyoruz. Böyle devam ettikçe daha çok deniz marulu veya müsilaj göreceğiz dedi.

İzmir İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nü geçen yıl, 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' sardı. Lagünün 4'te 3'ü, yeşil renge büründü. Denizlerin kirlilik bakımından doygunluğa ulaştığını gösteren ve suyun yüzeyini tamamen kaplayan marullar, kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasının etkisiyle yok oldu. Bu yıl ise nisan ayının bu son günlerinde kentte havalar ısınınca, kirliliğin de etkisiyle Çakalburnu Lagünü'nde deniz marulu tekrar ortaya çıktı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, önümüzdeki günlerde deniz marulunun daha çok artmasının beklendiğini vurguladı.

'DAHA ÇOK DENİZ MARULU VEYA MÜSİLAJ GÖRECEĞİZ'

Denizlere gereken önemin verilmediğini ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, Bu denizin rahatsızlığını gösteriyor. Artık kronikleşti. Denize çok fazla nutrient (besleyici element) geliyor. İzmir Körfezi sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli arıtma tesislerine sahip. Buna rağmen çok ciddi oranda arıtılmadan denize bırakılan su var. Deniz marulu geçen yıl mayıs ayında oldu. Sonra ekim ayında tekrarladı. Şimdi yine ortaya çıktı. Çünkü denizlerimize gereken önemi vermiyoruz. Denizlerimizi hala fosseptik olarak kullanmaya devam ediyoruz. Böyle devam ettikçe daha çok deniz marulu veya müsilaj göreceğiz ifadelerini kullandı.

'KOKUYA NEDEN OLUYOR'

Önümüzdeki günlerde deniz marulunun yayılımının artacağını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sıcaklık arttıkça deniz marulu artacaktır. Biz bir Halil İbrahim Sofrası, kurduk. İzmir arıtma konusunda çok avantajlı bir kent olmasına rağmen bunu yaşıyoruz. Bir de diğer kentleri düşünün. Mutlaka arıtma yapılmalı ve denizlere arıtılmadan hiçbir su verilmemeli. Deniz marulunun denize çok fazla bir zararı yok. Canlı olduğu için ölünce kokuya neden oluyor. Yerel ve merkezi hükümetlerin bu konuyu ciddi anlamda ele alması gerekiyor diye konuştu.

ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI
ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
500
(FPV DRONE) Çakalburnu Lagünü ve kent ormanında ilkbahar güzelliği (FPV DRONE) Çakalburnu Lagünü ve kent ormanında ilkbahar güzelliği 'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı 'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Trabzonspor taraftarı şampiyonluğa hasret: Antalya maçının biletleri 26 saniyede bitti
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
15:14 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu
15:13 Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Yorulmaz'dan Antalya turizmi için Rus turist uyarısı: Bu sayılar sektörü asla tatmin etmez
15:11 Rapçi Ceza, meslektaşı Beta'nın ölümüyle yıkıldı: Ah be kardeşim...
15:11 1 yıl içinde bambaşka biri oldu! Fazla kilolarından kurtulan kadını eşi bile tanıyamadı
15:04 Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: ÇAKALBURNU LAGÜNÜ'NDE DENİZ MARULU TEKRAR ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement