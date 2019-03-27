Çakaldere'de Islah Başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hafta sonu yerinde inceleyip ıslah için talimat vermesi üzerine BUSKİ ekipleri, Mudanya Çakaldere'de ıslah çalışmalarını başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hafta sonu yerinde inceleyip ıslah için talimat vermesi üzerine BUSKİ ekipleri, Mudanya Çakaldere'de ıslah çalışmalarını başlattı. Mudanya Belediyesi'nin sorumluluğunda olmasına rağmen, Çakaldere köprüsünü yapıp, bağlantı yolunu asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de dere ıslah çalışmalarının startını verdi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonu gittiği Mudanya'da bölge sakinlerinin talebi üzerine Çakaldere köprüsünün bulunduğu alana gidip, yapılan çalışmaları yerinde incelemişti. Köprü ve yol asfaltlama çalışmaları için Başkan Aktaş'a teşekkür eden bölge sakinleri, dere ıslahının da bir an önce yapılmasını talep etti. Bunun üzerine BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'e talimat veren Başkan Aktaş, ıslah çalışmalarının zaman kaybetmeden hemen başlatılmasını istedi. Başkan Aktaş, Mudanya Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan ve iki yıldır çözüm üretilmeyen Çakaldere Köprüsü ve yol asfaltlama çalışmasını yaptıklarını, ıslahın da kısa zamanda tamamlanarak, derenin görünüm olarak da bölgeye değer katacağını söyledi.



Başkan Aktaş'ın talimatı üzerine BUSKİ ekipleri, Çakaldere 'de ıslah çalışmalarını hemen başlattı. Bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de, "Çevre faktörleri yüzünden kirlenen ve dere yatağında biriken malzemeler, ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yol asfaltlama çalışmaları da Büyükşehir Belediyemiz tarafından hızla sürdürülüyor. Hem derenin su taşkınlarına yol açmasını önlemek hem de bölgeye daha güzel bir görünüm katmak için ıslah ve temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız" dedi. - BURSA

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