Çakaldoğanlar ve Burhan Mahallelerinde taşkınların önüne geçildi - Son Dakika
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Çakaldoğanlar ve Burhan Mahallelerinde taşkınların önüne geçildi

Çakaldoğanlar ve Burhan Mahallelerinde taşkınların önüne geçildi

07.01.2022 14:46

Salihli ilçesi Çakaldoğanlar ve Burhan Mahalleleri bağlantı yolunda yoğun akarsu rejimi sonucunda yolda oluşan göçükler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eski menfez yıkılarak yenilendi.

Eski haliyle kapasiteyi kaldıramayan ve sık sık taşarak yol üzerinde akışlara sebep olan 2mx2m'lik menfez yerine 4mx4m menfez uygulaması yapıldı.

Salihli ilçesi Çakaldoğanlar ve Burhan Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda yoğun akarsu rejimi nedeniyle betonarme alt plak bölgesinde başlayan kırılmalarla yolda göçükler oluştu. Yolda hızla bir çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, eski menfezi yıkarak yeniledi. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yolda trafik güvenliğini tehlikeye sokan, bozulmalara neden olan eski menfez yıkıldı. Yeni menfez imalatında menfez girişinde tabanda oluşabilecek aşınmaları önlemek için güçlendirilme yapıldı. Ayrıca akarsu rejimini düzenlemek için 50 metre uzunluğunda dere düzenlemesi yapıldı. Bunun yanı sıra, Sanat Yapıları Şube Müdürlüğümüz tarafından, yapılan teknik inceleme ile yağış debisine göre 4mx4m menfez projelendirildi. Eski haliyle kapasiteyi kaldıramayan ve sık sık taşarak yol yüzeyinden akışlara sebep olan 2mx2m'lik menfez yerine 4mx4m menfez uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından mevcut yolda tekrar trafik güvenliği sağlandı" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akarsu, Güncel, Son Dakika

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