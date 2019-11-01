Çakar denetimi sırasında emniyet şeridi kullanan sürücüye ceza

Çakarlı araçlara sıkı denetim

Polis ekipleri yağmura rağmen çakarlı araçları tek tek kontrol etti

İSTANBUL - Trafikte çakar tabir edilen tertibatı kullanan araçlara yönelik sıkı denetim dönemi bugün resmen başladı. İstanbul polisi, yağmura rağmen kontrol noktaları kurarak çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı.

Trafikte yetkisiz çakar kullanımı yasağı resmen başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, kentin birçok noktasında usulsüz çakar kullanımın önüne geçilmesi için kurulan noktalarda uygulama yaptı.

Maltepe İdealtepe mahallesi D-100 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde çalışma başlatan ekipler, çakar tabir edilen ışıklı tertibatı kullanan araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yaptı. Yetki dahilinde çakar kullandığı belirlenen araçlar gerekli evrakların oluşturulmasının ardından yollarına devam ederken, usulsüz çakar kullandığı tespit edilen araçlara ise 1002 TL para cezası kesildi.

Uygulama sırasında ambulansın arkasından gelerek emniyet şeridi ihlali yapan bir araca da cezai işlem uygulandı. 1002 TL'lik para cezasını gören vatandaş, "Yol daralmıştı, içeride kaldım. Trafik sıkışınca bir anda çıkamadım. Devletimizin canı sağ olsun" dedi.