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Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı yasaklandı. Bu süre içerisinde birçok araçtan çakar lamba sökülürken, bu sefer de trafikte tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 1 Kasım itibariyle trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba kullanımı kısıtlandı. Yasak kapsamında Kamuda, yerel yönetimler de, diğer mesleklerde ve üniversitelerin üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba sistemleri söküldü. Ancak geçen süre içerisinde bu sefer de yasak olmasına rağmen bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı.

Kullanması yasak olmasına tepe lambası kullanan bir çok yetkisiz araç İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan sabah ve akşam saatlerinde tepe lambalarını yakarak emniyet şeridini kullanmaya devam ediyor. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraların çekim yaptığını gören bazı araç sürücüleri emniyet şeridinden çıkarken bazıları da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

(Volkan Kayalar/İHA)

Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi

İçişleri Bakanlığı, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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Çakar lamba kullanımının yasaklanmasının ardından tepe lambası kullanımı başladı
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