Çakar lamba kullanımı yasaklandı
1 saat önce
Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.
Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:25
Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi