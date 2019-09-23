Son Dakika Haberleri: Çakar lamba kullanımı yasaklandı
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Çakar lamba kullanımı yasaklandı

1 saat önce

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

Çakar lamba kullanımı yasaklandı, System.String[]

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:25 
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Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı
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